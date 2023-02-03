Госдеп подтвердил решение отложить запланированную поездку Блинкена в Китай
20:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай из-за инцидента с метеорологическим зондом.
«Госсекретарь был готов отправиться в Пекин сегодня вечером. <…> Вчера министерство обороны [США] обнародовало заявление о том, что оно обнаружило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, находящийся над территорией континентальной части Соединенных Штатов», — заявил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.
«Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, однако присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо», — подчеркнул чиновник. «После консультаций с партнерами в других ведомствах, а также с Конгрессом, мы пришли к выводу, что условия в настоящий момент не подходят для поездки госсекретаря Блинкена в Китай», — заявил ведущий брифинга, подчеркнув при этом, что госсекретарь планирует посетить КНР «при первой же возможности, когда позволят условия».
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