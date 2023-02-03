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США включили в пакет помощи Киеву снаряды GLSDB дальностью порядка 150 км — Пентагон

21:20 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты включили в новый пакет военной помощи Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. Это подтвердил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», — сказал он.

Задававший вопрос журналист отметил, что с помощью этих снарядов Киев будет способен наносить удары по территории Крыма. Он попросил уточнить, решил ли Вашингтон поставлять их именно с этой целью. «Когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то, конечно же, это их решение», — ответил Райдер.

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