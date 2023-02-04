В Московском метро могут появиться поезда с беспилотным управлением
14:00 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — написал мэр.
Он добавил, что в 2023 году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020». «Это современные и технологичные составы российского производства. Более 90% комплектующих для них отечественного производства. Всего в течение 3 лет город закупит для метро более 800 таких вагонов», — сообщил Собянин.
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