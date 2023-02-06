0
0
157
НОВОСТИ

ВСУ применили химоружие на Артемовском направлении — советник Пушилина

09:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска применили в воскресенье химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Об этом ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», — сказал советник главы ДНР.

Гагин подчеркнул, что это не первые факты использования украинской стороной химического оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 06.02.2023
Американский финансист допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет
0
45
10:00 06.02.2023
В Красноярском крае зафиксированы случаи лихорадки Денге — Роспотребнадзор
0
58
09:32 06.02.2023
Сбив китайский аэростат США «злоупотребили военной силой» - МИД КНР
0
114
09:05 06.02.2023
На Украине сообщили о замене министра обороны
0
182
09:00 06.02.2023
В Турции и Сирии произошло серьезное землетрясение с большим количеством жертв
0
234
20:45 05.02.2023
Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Ирак
0
688
18:45 05.02.2023
Лукашенко планирует провести большую встречу с журналистами и общественностью
0
778
18:20 05.02.2023
ЕС угрожает Грузии санкциями, если Тбилиси восстановит авиасообщение с Россией
0
815
17:13 05.02.2023
Над Колумбией замечен воздушный шар неизвестного происхождения
0
862
15:33 05.02.2023
Минобороны РФ привело данные об уничтожении военной техники ВСУ с начала спецоперации
0
1075

Возврат к списку