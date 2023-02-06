ВСУ применили химоружие на Артемовском направлении — советник Пушилина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска применили в воскресенье химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Об этом ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», — сказал советник главы ДНР.

Гагин подчеркнул, что это не первые факты использования украинской стороной химического оружия.