ВСУ применили химоружие на Артемовском направлении — советник Пушилина
09:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска применили в воскресенье химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Об этом ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», — сказал советник главы ДНР.
Гагин подчеркнул, что это не первые факты использования украинской стороной химического оружия.
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