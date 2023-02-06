В 2022 году банки вернули гражданам лишь 4,8% похищенных денег - СМИ

13:32 Источник: Известия

За девять месяцев 2022 года всего 4,8 % от всего объема похищенных денежных средств возвращено банками пострадавшим гражданам. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев.

«К сожалению, сейчас широко распространено мошенничество с использованием методов социальной инженерии, когда человек под воздействием киберпреступников раскрывает им эти данные или добровольно переводит деньги. В итоге доля возврата очень низкая», — отметил он.