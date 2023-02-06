Глава "Роснефти": Единого глобального энергетического рынка больше не существует
15:45 06.02.2023
Попытки переформатировать единый мировой энергетический рынок в пользу мирового гегемона, привели к разрушению этой системы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Индийской энергетической неделе. Как считает топ-менеджер российского нефтяного мейджора, сегодня единого глобального энергетического рынка уже не существует, а энергобезопасность перестала быть глобальной. «Разрушены все принципы рыночной торговли, по сути, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями. Иллюстрация – взорванный «Северный поток», - заявил Сечин.
В качестве примера было названо переформатирование газового рынка Европы, которую принудили к отказу от долгосрочных контрактов и переходу на спотовое ценообразование. Это, на фоне ускоренного зеленого перехода, а также недоинвестирования традиционной энергетики, вызвало беспрецедентный рост цен. «Когда уже с помощью санкций и давления российский конкурент был устранен с европейского рынка, американцы предложили вернуться к долгосрочным контрактам, гарантирующим возвратность инвестиций. Речь идет о банальной недобросовестной конкуренции», - отметил Сечин. По его словам, в результате ЕС полностью лишилась своего главного преимущества (энергобезопасности), доступа к дешевым и надежным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в 3 - 5 раз больше, чем прежде.
Согласно сведениям Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе примерно в 1 трлн евро. «Наблюдается бегство капитала и перенос производства, в первую очередь, в Соединенные Штаты»,- констатировал глава «Роснефти».
Напомним, Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии и при поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.
НОВОСТИ
- 16:12 06.02.2023
- Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
- 16:00 06.02.2023
- Силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска, выдавливают ВСУ с их позиций — Пушилин
- 15:32 06.02.2023
- В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие на Украине
- 15:15 06.02.2023
- РФ развивает энергетическое сотрудничество с Индией, заявил глава "Роснефти"
- 15:12 06.02.2023
- Министр обороны Канады сообщила о прибытии в Польшу первого канадского Leopard для Украины
- 15:00 06.02.2023
- Россия сама выполняет программу развития беспилотников — Песков
- 14:32 06.02.2023
- Рашид Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза России
- 14:12 06.02.2023
- В Турции 912 человек погибли и 5 385 пострадали в результате землетрясения — Эрдоган
- 14:00 06.02.2023
- Кремль не комментирует слова Беннета об «обещании» Путина не устранять Зеленского
- 13:32 06.02.2023
- В 2022 году банки вернули гражданам лишь 4,8% похищенных денег - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать