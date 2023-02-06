Глава "Роснефти": Единого глобального энергетического рынка больше не существует

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Попытки переформатировать единый мировой энергетический рынок в пользу мирового гегемона, привели к разрушению этой системы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Индийской энергетической неделе. Как считает топ-менеджер российского нефтяного мейджора, сегодня единого глобального энергетического рынка уже не существует, а энергобезопасность перестала быть глобальной. «Разрушены все принципы рыночной торговли, по сути, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями. Иллюстрация – взорванный «Северный поток», - заявил Сечин.

В качестве примера было названо переформатирование газового рынка Европы, которую принудили к отказу от долгосрочных контрактов и переходу на спотовое ценообразование. Это, на фоне ускоренного зеленого перехода, а также недоинвестирования традиционной энергетики, вызвало беспрецедентный рост цен. «Когда уже с помощью санкций и давления российский конкурент был устранен с европейского рынка, американцы предложили вернуться к долгосрочным контрактам, гарантирующим возвратность инвестиций. Речь идет о банальной недобросовестной конкуренции», - отметил Сечин. По его словам, в результате ЕС полностью лишилась своего главного преимущества (энергобезопасности), доступа к дешевым и надежным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в 3 - 5 раз больше, чем прежде.

Согласно сведениям Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе примерно в 1 трлн евро. «Наблюдается бегство капитала и перенос производства, в первую очередь, в Соединенные Штаты»,- констатировал глава «Роснефти».

Напомним, Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии и при поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.