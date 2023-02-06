Силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска, выдавливают ВСУ с их позиций — Пушилин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (украинское название Бахмут), продолжают выдавливать ВСУ с их позиций. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В Артемовске [бойцы] „Вагнера“ закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, где промзона, продолжаются бои, но можно говорить в какой-то части, что ЧВК „Вагнер“ там закрепилась и продолжает с данных позиций вытеснять противника», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник.

В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои.