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Силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска, выдавливают ВСУ с их позиций — Пушилин

16:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (украинское название Бахмут), продолжают выдавливать ВСУ с их позиций. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В Артемовске [бойцы] „Вагнера“ закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, где промзона, продолжаются бои, но можно говорить в какой-то части, что ЧВК „Вагнер“ там закрепилась и продолжает с данных позиций вытеснять противника», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник.

В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои.

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