Причиной энергокризиса стало глобальное недофинансирование нефтегазовой отрасли, заявил Игорь Сечин в Индии

17:40

Цены на российскую нефть будут формироваться не в Европе, а на реальных направлениях поставок сырья, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе министерской сессии Индийской энергетической недели, форума, который посвящен вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет, - отметил топ-менеджер крупнейшей нефтяной компании РФ. - Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти». По словам Сечина, вероятно, "на первом этапе", возможно, придется "отказаться от сделок по расчетным фьючерсам, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели". Сечин также призвал спокойно относиться к нерыночному вмешательству, поскольку "специалисты знают, как найти решение".

Как отмечает глава "Роснефти", фундаментальной причиной энергокризиса стало недоинвестирование отрасли на фоне роста потребления и недостаточный темп воспроизводства ресурсной базы. В ежегодном отчете ОПЕК отмечается, что для удовлетворения растущего спроса только на нефть к 2045 году нужны инвестиции в 12 трлн долл. Игорь Сечин позвал обратить на это особое внимание.