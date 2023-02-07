Кадыров заявил о намерении «демилитаризовать» Польшу
09:20 07.02.2023 Источник: Газета.Ru
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в соцсети о намерении «денацифицировать» и «демилитаризовать» Польшу.
Он обратил внимание на заявление главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает больших поставок вооружений после визита президента США Джо Байдена. По словам лидера Чечни, теперь и эта страна «будет клянчить вооружение» у Соединенных Штатов.
«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? <...> Не скрою, такое намерение лично у меня есть», — написал Кадыров.
НОВОСТИ
- 10:32 07.02.2023
- На Украине возможен «сценарий двух Корей» - Арестович
- 10:20 07.02.2023
- Писатель Салман Рушди заявил, что восстановился от травм после нападения на него в США
- 10:05 07.02.2023
- Байден заявил, что против поставок Киеву F-16, поскольку следует «оставить их» в США
- 10:00 07.02.2023
- Ультраправые проводят акции у посольства РФ в Токио по случаю Дня северных территорий
- 09:32 07.02.2023
- Премьер Новой Зеландии подтвердил, что страна не будет участвовать в партнерстве AUKUS
- 09:05 07.02.2023
- Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2 370
- 09:00 07.02.2023
- ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наемников - Гагин
- 22:40 06.02.2023
- Вероятность достижения мира на Украине снижается — Гутерриш
- 22:00 06.02.2023
- В результате землетрясения в Турции погибло более 1600 человек
- 21:20 06.02.2023
- США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата, намерены изучать их — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать