Кадыров заявил о намерении «демилитаризовать» Польшу

09:20 Источник: Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в соцсети о намерении «денацифицировать» и «демилитаризовать» Польшу.

Он обратил внимание на заявление главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает больших поставок вооружений после визита президента США Джо Байдена. По словам лидера Чечни, теперь и эта страна «будет клянчить вооружение» у Соединенных Штатов.

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? <...> Не скрою, такое намерение лично у меня есть», — написал Кадыров.