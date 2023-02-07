Ультраправые проводят акции у посольства РФ в Токио по случаю Дня северных территорий

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группы активистов ультраправых организаций на агитационных автобусах с мощными громкоговорителями проводят шумные акции у посольства России в Токио по случаю отмечаемого во вторник в Японии так называемого Дня северных территорий, как здесь именуют южную часть Курил, передает корр. ТАСС с места событий.

Подступы к посольству охраняют усиленные наряды полиции, среди которых есть и полицейские отряды особого назначения. Они отсекают агитационные автобусы ультраправых, которые оглушают прохожих выкриками «Убирайтесь с северных территорий!» и довоенными милитаристскими маршами. Из громкоговорителей, установленных на их автомобилях, доносятся лозунги, как на японском, так и русском языках. «Отдавайте наши острова!», — по-русски кричат ультраправые, активность которых в центре Токио привела к многочисленным дорожным перекрытиям и затруднению движения транспорта. О каких-либо столкновениях ультраправых с полицией или других инцидентах к настоящему моменту информации не поступало.

Один из японских полицейских, охраняющих периметр посольства РФ, порекомендовал не приближаться к автомобилям ультраправых и не вступать с ними в разговоры. «Это может спровоцировать конфликтную ситуацию», — пояснил он.

В этом году на фоне ситуации на Украине на автомобилях ультраправых помимо японских установлены украинские флаги. «Убирайтесь с Украины», — также скандируют через громкоговорители ультраправые.