Писатель Салман Рушди заявил, что восстановился от травм после нападения на него в США
10:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский писатель Салман Рушди заявил, что смог восстановиться от самых тяжелых травм, полученных при нападении на него в августе прошлого года, сообщил он в понедельник в интервью журналу «Нью-Йоркер».
«Знаете, были времена, когда я чувствовал себя лучше, однако учитывая то, что произошло, я чувствую себя неплохо. Самые тяжелые травмы залечены», — приводит его слова журнал.
Рушди добавил, что из-за полученных травм ему пока сложнее дается набор текстов на клавиатуре, однако он постепенно восстанавливает данный навык.
Нападение на писателя было совершено, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. 75-летний Рушди получил несколько ножевых ранений. В течение нескольких лет он находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда, однако в 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.
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