Кибератаки на Россию идут в основном из США, Украины и стран НАТО — МИД РФ
11:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кибератаки на Россию осуществляются из разных стран, но очаг в основном прослеживается из США, стран НАТО и Украины. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских на полях «Инфофорума-2023».
«Атаки идут через третьи страны, огромное [их] количество идет отовсюду, по всем азимутам, но корни этих атак, конечно, тоже прослеживаются, — в основном из США и некоторых стран НАТО и из Украины», — сказал он.
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