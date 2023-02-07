Санкции Запада мешают оказанию помощи Сирии после землетрясения — постпред при ООН
22:40 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные санкции препятствуют доставке гуманитарных грузов в Сирию для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постоянный представитель арабской республики при ООН Бассам Саббаг.
«Многие грузовые самолеты отказываются приземляться в Сирии из-за американских и европейских санкций. Даже те страны, которые хотят послать помощь, не могут отправить грузы самолетом в связи с санкциями. Имеется нехватка снаряжения и оборудования из-за общей ситуации и из-за санкций. Поэтому мы призвали все страны — члены ООН помочь в этой ситуации. Помощь нужна всей Сирии. Все, что мы получим, получат все сирийцы, мы не проводим границ между разными группами», — сказал он.
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