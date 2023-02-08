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НОВОСТИ

ООН привела данные о погибших среди гражданского населения в конфликте на Украине

18:35 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших гражданских лиц в ходе конфликта на Украине с февраля прошлого года составило не менее 7,1 тыс. человек, более 11 тыс. пострадали. Об этом заявила в среду на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

«С начала текущего военного наступления офис комиссара ООН по правам человека зафиксировал 18 657 пострадавших среди гражданских лиц. Это число включает 7 110 убитых и 11 547 раненых. Реальные цифры, вероятно, гораздо больше», — сказала она.

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