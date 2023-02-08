ООН привела данные о погибших среди гражданского населения в конфликте на Украине
18:35 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С начала текущего военного наступления офис комиссара ООН по правам человека зафиксировал 18 657 пострадавших среди гражданских лиц. Это число включает 7 110 убитых и 11 547 раненых. Реальные цифры, вероятно, гораздо больше», — сказала она.
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