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Потребление газа в Нидерландах опустилось до минимальной отметки за 50 лет

22:40 13.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Потребление газа в Нидерландах достигло минимума за 50 лет. В 2022 году показатель составил 31 млрд кубометров, сообщили в Центральном статистическом бюро страны.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что, в частности, потребление энергоресурса сократили нефтяная и химическая промышленность. «Частично снижение связано и с тем, что некоторые производства были вынуждены закрыться из-за высоких цен на газ», — подчеркнул главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген.

Он добавил, что немаловажную роль в экономии газа сыграл тот факт, что погода в минувшем году была относительно тёплой. На пике, в 2010 году, потребление газа в Нидерландах составляло более 53 млрд кубометров.  Говорит Москва

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