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Администрация США считает, что РФ следовало направить мирные предложения напрямую Киеву

22:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон утверждает, что Москве следовало направить свои новые мирные предложения напрямую Киеву, а не оглашать публично. Такую позицию изложил представитель администрации США высокого ранга.

Говоря о предложениях, представленных президентом России Владимиром Путиным, чиновник отметил: «Большая часть предложений, которые он изложил, не была направлена напрямую Украине. Так что обращает на себя внимание то, что они были изложены публично, а не направлены Киеву, как следовало сделать». Сотрудник администрации отвечал на вопросы журналистов на специальном онлайн-брифинге, посвященном участию президента США Джо Байдена в саммите Группы семи в Италии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина о начале переговоров по украинскому урегулированию было публичным, а потому не нуждается в документальном оформлении.

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