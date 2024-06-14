Потери Киева в зоне СВО за неделю составили до 12 795 военных

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за неделю составили до 12 795 военных, следует из сводки Минобороны России.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 1 710 военнослужащих, Западной группировки — до 3 405, Южной — до 3 785, Центральной — до 2 375. Потери противника составили в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 965 военнослужащих, «Днепр» — до 555.