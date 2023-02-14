В западной части Стамбула Мраморное море отступило от берега на 15 метров

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мраморное море в западной части Стамбула отступило от берега на 15 метров. В районе городов Алтынова и Текирдаг вода отошла на 25 метров и обнажила скалы, известные как «Королевская дорога».

Об этом сообщает турецкое издание Haber 7. В обсерватории Кандилли сообщили, что явление не связано с недавними землетрясениями, а вызвано перепадами давления. Преподаватель университета Текирдаг Намик Кемаль отметил, что Мраморное море отступает от берега каждый год и подчеркнул, что бояться нечего. Говорит Москва