В западной части Стамбула Мраморное море отступило от берега на 15 метров
10:32 14.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мраморное море в западной части Стамбула отступило от берега на 15 метров. В районе городов Алтынова и Текирдаг вода отошла на 25 метров и обнажила скалы, известные как «Королевская дорога».
Об этом сообщает турецкое издание Haber 7. В обсерватории Кандилли сообщили, что явление не связано с недавними землетрясениями, а вызвано перепадами давления. Преподаватель университета Текирдаг Намик Кемаль отметил, что Мраморное море отступает от берега каждый год и подчеркнул, что бояться нечего. Говорит Москва
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