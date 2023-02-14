Зеленский присвоил горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс»

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «Эдельвейс», аналогичное названию, которые носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

«Присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование „Эдельвейс“ и в дальнейшем именовать ее 10-я отдельная горно-штурмовая бригада „Эдельвейс“ Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте указа Зеленского, опубликованного во вторник на его сайте.

В документе указано, что это название присвоено бригаде за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была сформирована в октябре 2015 года, в 2016–2018 гг. принимала участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016 года в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев эти батальоны были выведены из состава бригады.

В 1-й горнопехотной дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил нацистской Германии (вермахта) служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. Дивизия «Эдельвейс» также участвовала в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления в Польше, Греции Италии, Югославии. Среди этих деяний — депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Италия в 1943 году подписала перемирие со странами антигитлеровской коалиции