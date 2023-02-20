Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за ДТП со смертельным исходом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три легковые машины столкнулись на Крымском мосту, в результате погибли три человека, еще один пострадал. Движение автотранспорта по мосту полностью остановлено, сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах.

«На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны», — сказал собеседник агентства.