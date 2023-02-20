Энергообъекты новых регионов России будут переведены в госсобственность — Минэнерго

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетические объекты, расположенные в новых регионах России, будут переведены в государственную собственность, а крупные российские компании будут привлекаться для построения оптимальной бизнес-модели. Об этом в интервью ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«В любом случае это будет федеральная собственность и государство будет привлекать специалистов и крупные российские компании для построения оптимальной бизнес-модели и внедрения процессов, которые в этих компаниях используются», — отметил он.