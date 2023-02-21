Путин назвал нынешнее время сложным и рубежным

12:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий момент является сложным и рубежным временем для России, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию.

«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа», — подчеркнул глава российского государства.