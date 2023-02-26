Мэр Собянин: В Красную книгу Москвы возвращаются виды флоры и фауны, считавшиеся ранее исчезнувшими

13:11

Cпециалисты возвращают в Красную книгу Москвы животные и растения, которые ранее считались безвозвратно потерянными, а в мегаполисе идет работа по возрождению популяций редких животных. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина 16 видов, раньше признанных исчезнувшими, опять внесены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения. Глава Москвы отмечает, что многие горожане логично предполагают, что мегаполис - не самое удачное место для редких растений и животных. Это связано с высокой численностью населения, техногенной нагрузкой, плотной застройкой, что не оставляет места для живой природы. «На самом деле это не так. В Москве половина территории - это леса, парки, ООПТ (особо охраняемые природные территории. - "НГ") Москва - один из самых зеленых мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведется работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев - русака и беляка», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

