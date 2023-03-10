Захарова предложила дать Зеленскому «Оскар» за роль монстра в американском сериале ужасов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила академии киноискусств США наградить президента Украины Владимира Зеленского премией «Оскар» за исполнение роли монстра в американском сериале ужасов.

В четверг журнал «Вэрайети» со ссылкой на источники сообщил, что академия киноискусств США вновь отказалась предоставить Зеленскому возможность выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар».

«Вот же подлецы. Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения „Оскара“, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в „Слуге народа“, — отметила Захарова в пятницу в соцсети.

Как сообщило издание, в прошлом году Зеленскому было отказано в выступлении на вручении премии «Оскар» из-за того, что продюсер церемонии Уильям Пэкер выразил озабоченность тем, что внимание конфликту на Украине уделяется лишь той причине, что «он затрагивает белых людей». Что послужило причиной отказа в этом году, пока неизвестно, указывает «Вэрайети».