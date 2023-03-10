Отели с «все включено» в РФ обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алкогольные напитки отечественного производства должны предоставляться в неограниченном количестве на обед и ужин в российских отелях, работающих по системе «все включено». Это следует из утвержденного Росстандартом стандарта «Услуги средств размещения „все включено“ и „ультра все включено“, с которым ознакомился ТАСС.

Требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено» впервые закреплены в России, нормы начнут действовать 30 июня 2023 года.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на „шведском столе“ на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.

Согласно стандарту, безалкогольные прохладительные и горячие напитки должны быть представлены в неограниченном количестве на «шведском столе» и точках дополнительного питания, в том числе не менее трех видов безалкогольных коктейлей. Если отель работает по системе «ультра все включено», то его гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. В пятизвездочных отелях с «ультра все включено» на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.

В отелях категории «три звезды» и ниже, работающих по системе «все включено», должно быть не менее двух баров, в четырехзвездочных гостиницах — не менее трех, в пятизвездочных — не менее четырех. В отелях с услугами «ультра все включено» их рекомендуемое количество в зависимости от категории составляет два, четыре и шесть баров соответственно. Максимальное время работы баров в гостиницах с услугами «все включено» составляет до часа ночи, в четырех- и пятизвездочных отелях с услугами «ультра все включено» хотя бы один бар должен работать круглосуточно.