Около 30% потребителей остаются без теплоснабжения в Киеве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30% потребителей в Киеве на утро пятницы все еще остаются без теплоснабжения. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Отключения электричества отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 07:50 (08:50 мск) без тепла остаются 30% потребителей», — цитирует его пресс-служба администрации города.