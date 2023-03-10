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НОВОСТИ

Около 30% потребителей остаются без теплоснабжения в Киеве

12:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30% потребителей в Киеве на утро пятницы все еще остаются без теплоснабжения. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Отключения электричества отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 07:50 (08:50 мск) без тепла остаются 30% потребителей», — цитирует его пресс-служба администрации города.

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