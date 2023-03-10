В Киеве утверждают, что через два месяца возможно контрнаступление ВСУ
13:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что через два месяца возможно контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, киевские силы «сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца». «Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм <…> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — сказал он в опубликованном в пятницу интервью итальянской газете «Стампа».
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