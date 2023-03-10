В Москве зафиксировали менее 10 смертей от ковида за сутки
13:05 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Москве возросло за сутки на 9 против 11 днем ранее, до 48 315, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Таким образом, впервые с 28 октября 2022 года в столице зарегистрировали менее 10 смертей из-за ковида за сутки.
Число случаев заражения в городе увеличилось на 1 327 против 2 404 днем ранее, до 3 440 575, количество случаев выздоровления возросло на 2 411, до 3 243 793.
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