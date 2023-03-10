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События в Грузии очень напоминают киевский «майдан» — Лавров

15:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недавние события в Грузии очень напоминают киевский «майдан», ситуация вокруг законопроекта об иноагентах была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Очень похоже на киевский „майдан“. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал он.

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