В России отмечен минимальный с начала 1990-х уровень бедности
08:40 11.03.2023 Источник: РБК
В 2022 году за чертой бедности в России находились 15,3 млн россиян, или 10,5% населения, сообщил Росстат. Это на 0,7 млн человек, или 0,5 процентного пункта (п.п.) ниже результата предыдущего года и рекордно малый показатель в истории Российской Федерации (у Росстата есть ряды с 1992 года).
В последний раз близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относились 15,4 млн граждан, или 10,7% населения.
В среднем граница бедности в прошлом году составила 13 545 руб. — люди, имеющие доходы ниже этого уровня, признаются в статистике бедными. Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (снижение в два раза по сравнению с 2017 годом). РБК
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