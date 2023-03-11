Бывший руководитель Шанхая Ли Цян возглавил правительство КНР

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в субботу одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР, им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Кандидатуру премьера Госсовета КНР выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне был переизбран на пост главы государства на третий срок. Ли Цян вошел в обновленный состав ПК Политбюро ЦК КПК в октябре 2022 года на XX съезде партии. В 2017–2022 годы он занимал должность секретаря парткома города Шанхай.