В Артемовске ВСУ перевозят снаряды на медицинских машинах — Марочко

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Артемовске (украинское название Бахмут), используют медицинский автотранспорт для перевозки личного состава и боеприпасов. Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Артемовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста), в котором вследствие объективного контроля выявлено его нецелевое использование», — сказал он, ссылаясь на сведения разведки.

Марочко уточнил, что на этом медицинском транспорте ВСУ перевозят по городу «боеприпасы и личный состав».