Танкер под флагом Греции провел неделю в сентябре над «Северными потоками» — СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер под греческим флагом Minerva Julie с 6 по 12 сентября курсировал по акватории примерно в 200 квадратных морских миль над трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», что может быть связано с последовавшей 26 сентября диверсией. Об этом сообщает в пятницу американская газета «Бизнес инсайдер».

По информации издания, необычное поведение танкера обнаружил проживающий в Дании Оливер Александр на основе анализа данных из открытых источников. Редакция «Бизнес инсайдер» связалась с владельцами танкера, которые объяснили странную задержку тем, что судно ожидало инструкций относительно дальнейшего маршрута.

До остановки над «Северными потоками» танкер следовал из Роттердама. После остановки он направился сначала в Таллин, а затем в Санкт-Петербург. Как отмечает газета, если даже судно напрямую не связано с диверсией, показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.

Во вторник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. По версии издания «Цайт», германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти версии «детским лепетом». При этом он отметил, что попытки заблокировать объективное и беспристрастное расследование не останутся без ответа.