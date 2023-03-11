0
0
134
НОВОСТИ

Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Украине

11:30 11.03.2023 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стали выпускать в 1970-х. Ее слова приводит Yle.

Марин допустила поставки истребителей Hornet Украине и подчеркнула, что Хельсинки также могут обсудить необходимую подготовку военных для этого.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 10.03.2023
В непризнанном Косово к сербскому населению применяется тактика "мелкого террора" - Вучич
0
225
19:35 10.03.2023
Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется - Минобороны РФ
0
272
16:00 10.03.2023
ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
0
285
15:12 10.03.2023
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ
0
329
13:00 10.03.2023
В Киеве утверждают, что через два месяца возможно контрнаступление ВСУ
0
333
11:05 10.03.2023
Российские артиллеристы ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне
0
346
11:00 10.03.2023
Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и ФРГ — FT
0
342
10:32 10.03.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы
0
362
09:32 10.03.2023
Украина увеличивает группировку своих войск под Артемовском — Марочко
0
393
19:40 09.03.2023
Польша решила защититься от РФ и Белоруссии противотанковыми ежами
0
590

Возврат к списку