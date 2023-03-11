Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Украине

11:30 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стали выпускать в 1970-х. Ее слова приводит Yle.

Марин допустила поставки истребителей Hornet Украине и подчеркнула, что Хельсинки также могут обсудить необходимую подготовку военных для этого. Lenta.Ru