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В России выявили 12 241 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 241, летальных исходов из-за ковида — на 42. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 311 случаев заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии — 22 411 108 и 396 549 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 481 против 14 663 днем ранее, до 21 758 912.

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