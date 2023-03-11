Идея о переименовании РФ в «Московию» доказывает попытки создания «анти-России» — Захарова
15:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования Россию в «Московию» в украинском языке является очередным свидетельством попытки создания из Украины «анти-России». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Бункерный (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“, — написала она в субботу в своем телеграм-канале, комментируя поручение украинского лидера.
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