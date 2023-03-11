ЕС хочет усилить контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках борьбы с обходом санкций в отношении Москвы попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров из ЕС, которые в перспективе могут попасть в Россию. Об этом сообщает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц.

По его данным, речь идет о странах, в которых наблюдается «рост импорта высокотехнологичных и других товаров из ЕС, которые Россия затем может использовать в военных целях на Украине». Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения.

Ранее агентство Блумберг передавало, что власти Турции в соответствии с ограничениями Запада в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта. Вместе с тем, отметил один из собеседников агентства, есть опасения, что попавшие в Турцию товары со временем вновь начнут реэкспортировать в Россию.