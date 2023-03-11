Мэр Собянин: Железную дорогу между Белорусским и Савеловскоим вокзалами расширят для пуска МЦД-4

14:22

Участок железной дороги от Савеловского до Белорусского вокзала в Москве расширят, чтобы запустить четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). По словам мэра Сергея Собянина, к запуску МЦД-4 количество путей на этом участке вырастет вдвое - до четырех. "Работаем на этом направлении вместе с РЖД", - конститировал глава города.

Сейчас на этом участке проходит МЦД-1 и действует реверсивное движение. Переустройство второго пути планируют закончить в ближайшие месяцы, после этого начнут укладку двух главных путей для МЦД-4.

После модернизации участка поезда смогут ездить с минимальным интервалом в часы пик - 5-7 минут.

Также к запуску МЦД-4 обновят станцию «Белорусскую» МЦД-1. Там сейчас идет реконструкция двух платформ - основной и береговой со стороны Нижней улицы, а весной стартует реконструкция береговой платформы со стороны здания вокзала.

Напомним, МЦД-4 будет связывать подмосковные Апрелевку и Железнодорожный. Линия позволит жителям Москвы и Подмосковья добираться до семи центральных вокзалов столицы без пересадок.