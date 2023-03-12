Новый состав Госсовета КНР утвержден парламентом Китая

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Заместителями нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.

Членами Госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь (без портфеля).