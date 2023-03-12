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Мэр Собянин: В этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще 5 станций метро

15:17 12.03.2023

После полного запуска движения поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро количество станций рельсового транспорта в Москве составляет 355. По словам мэра Сергея Собянина, развитие транспортной системы российской столицы будет продолжаться. «В этом году мы запустим еще два диаметра, МЦД-3 и МЦД-4, а также откроем пять новых станций метро», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Как считает градоначальник, жителям мегаполиса очень важны системы общественного транспорта, особенно рельсовый транспорт - метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД). Это связано с тем, что рельсовый транспорт не зависит от пробок, он быстрый и экологичный. Также мэр напомнил, что развитие рельсового транспорта стимулирует рост экономики Москвы, ведь в районах, где открываются новые станции, начинает активнее развиваться бизнес, появляются новые предприятия, а также дополнительные рабочие места.

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