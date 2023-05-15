Медведев предупредил, что ордер МУС может привести к войне

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС), выдав ордер на арест президента России Владимира Путина, только обострил ситуацию и создал предпосылки для начала войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«По сути МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Мы же с вами прекрасно понимаем: они выдают всякие там ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli (с лат. „повод для войны“ — прим. ТАСС), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет», — предупредил он, комментируя ситуацию с ордером МУС на арест Путина.

Медведев обратил внимание, что традиционное континентальное или романо-германское право подменяется в Европе англосаксонским. В результате, добавил он, «возникают такие уродливые формы правосудия, как трибунал по Югославии, который ничего кроме беды не принес» и заставил всех задуматься, можно ли всерьез относиться к международному правосудию.

«Вот этот самый Международный уголовный суд — достойный наследник МТБЮ (Международного трибунала по бывшей Югославии — прим. ТАСС). В худшем смысле этого слова», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Он напомнил, что Россия не признает Римский статут, учредивший МУС. «И большинство крупнейших стран, которые подливают масла в огонь, тоже не признают. Но используют этот инструмент, — заметил Медведев. — А там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших „друзей“ строчат такие решения. Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества».