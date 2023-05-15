Победительницей «Евровидения-2023» стала певица Loreen из Швеции
09:30 14.05.2023
По традиции конкурс проводится в стране, которая одержала победу в предыдущем году. На 66-м конкурсе "Евровидения", проходившем в мае прошлого года в Турине, победу одержал украинский коллектив Kalush Orchestra. Второе место тогда досталось Великобритании, третье - Испании. Украинские власти заявляли о готовности принять "Евровидение" в 2023 году, однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс по соображениям безопасности с территории Украины в Великобританию. Выбрана была эта страна, так как она заняла на Евровидении-2022 второе место после Украины.
Россия в этом году не была представлена на международном музыкальном конкурсе. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия, в России конкурс не транслировался. Трансляция «Евровидения- 2023» шла на официальном Youtube-канале организаторов, а показ церемонии объявления победителя вела в прямом эфире вещательная корпорация Би-Би-Си.
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