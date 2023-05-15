Победительницей «Евровидения-2023» стала певица Loreen из Швеции

09:30

В Ливерпуле (Великобритания) 13 мая завершился ежегодный международный музыкальный конкурс. Победительницей «Евровидения-2023» стала певица Loreen из Швеции, которая уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году, с песней о любви под названием Tattoo. После совместного голосования профессионального жюри и телезрителей исполнительница набрала 583 балла. Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье – певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла). Также в первую десятку вошли артисты, представляющие Италию, Норвегию, Украину, Бельгию, Эстонию, Австралию и Чехию. Украинский дуэт Tvorchi, состоящий из Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни, 10 лет назад переехавшего на Украину из Нигерии, занял шестое место с 243 баллами (189 баллов от зрителей).

По традиции конкурс проводится в стране, которая одержала победу в предыдущем году. На 66-м конкурсе "Евровидения", проходившем в мае прошлого года в Турине, победу одержал украинский коллектив Kalush Orchestra. Второе место тогда досталось Великобритании, третье - Испании. Украинские власти заявляли о готовности принять "Евровидение" в 2023 году, однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс по соображениям безопасности с территории Украины в Великобританию. Выбрана была эта страна, так как она заняла на Евровидении-2022 второе место после Украины.

Россия в этом году не была представлена на международном музыкальном конкурсе. В феврале прошлого года EBU отстранил нашу страну от участия, в России конкурс не транслировался. Трансляция «Евровидения- 2023» шла на официальном Youtube-канале организаторов, а показ церемонии объявления победителя вела в прямом эфире вещательная корпорация Би-Би-Си.