В ПАСЕ сравнили Британию с Россией из-за игнорирования решений ЕСПЧ

09:32 Источник: Lenta.ru

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил Британию о судьбе России из-за игнорирования решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает», — сказал Кокс. По его словам, в случае, если Лондон решит выйти из Европейской конвенции по правам человека, то он окажется в той же ситуации, что и Москва, которую «пришлось исключить из обязательств из-за ее нарушений международного права».

В 2022 году в Британии задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов. Lenta.Ru