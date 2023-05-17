В ПАСЕ сравнили Британию с Россией из-за игнорирования решений ЕСПЧ
09:32 17.05.2023 Источник: Lenta.ru
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил Британию о судьбе России из-за игнорирования решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает», — сказал Кокс. По его словам, в случае, если Лондон решит выйти из Европейской конвенции по правам человека, то он окажется в той же ситуации, что и Москва, которую «пришлось исключить из обязательств из-за ее нарушений международного права».
В 2022 году в Британии задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов. Lenta.Ru
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