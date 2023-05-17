0
0
340
НОВОСТИ

В ПАСЕ сравнили Британию с Россией из-за игнорирования решений ЕСПЧ

09:32 17.05.2023 Источник: Lenta.ru

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил Британию о судьбе России из-за игнорирования решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает», — сказал Кокс. По его словам, в случае, если Лондон решит выйти из Европейской конвенции по правам человека, то он окажется в той же ситуации, что и Москва, которую «пришлось исключить из обязательств из-за ее нарушений международного права».

В 2022 году в Британии задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.05.2023
МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
0
49
13:00 17.05.2023
Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
0
62
12:32 17.05.2023
Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
0
109
12:20 17.05.2023
При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
0
141
12:05 17.05.2023
США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
0
171
12:00 17.05.2023
На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
0
183
11:32 17.05.2023
Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
0
200
11:20 17.05.2023
Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
0
209
11:05 17.05.2023
Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
0
234
11:00 17.05.2023
Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
0
258

Возврат к списку