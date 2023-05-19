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Уровень бедности по итогам 2022 года вырос в четырех регионах РФ

11:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По итогам 2022 года уровень бедности вырос в четырех регионах России, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

«Хочу отметить четыре региона, которые, к сожалению, продемонстрировали рост уровня бедности — это Хакасия, Ингушетия, Адыгея и Тыва», — сказала она.

Показатели по снижению бедности в прошлом гоуд не достигли девять регионов РФ.

«Девять регионов у нас не достигли по итогам 2022 года установленного [ими] самими целевого показателя. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ», — сообщила Голикова.

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