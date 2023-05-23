В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 12% — Роспотребнадзор
13:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей выросла на 12%. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей выросла на 12%, зарегистрировано 488 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 12,9%», — говорится в сообщении.
В то же время заболеваемость ковидом снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 13%, зарегистрировано 16,5 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».
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