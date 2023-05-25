0
0
78
НОВОСТИ

Европарламент не сможет заблокировать председательство Венгрии в ЕС — правительство

17:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) не сможет помешать Венгрии исполнить на ротационной основе обязанности председателя ЕС во второй половине 2024 года. Об этом заявил в четверг госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Он прокомментировал сообщения о том, что группа евродепутатов от левых партий подготовила проект резолюции ЕП, предусматривающий лишение Венгрии права председательствовать в ЕС. «Мы знаем истинную причину: им не нравится, что Венгрия является стороной мира, и они хотят втянуть нас в войну [на Украине]», — написал Ковач в сообщении на сайте венгерского правительства. Он заверил, что Венгрия не поддастся давлению, не изменит свою позицию и при этом будет председательствовать в ЕС во второй половине следующего года.

«Венгрия является полноправным членом Европейского союза. Она уже занимала пост председателя Европейского совета на основе ротации и вновь сделает это в 2024 году», — отметил Ковач. По его словам, подготовка к председательству в ЕС «продвигается хорошо». Венгрия намерена включить в повестку дня такие важные темы, как семейная политика и демографические проблемы, «которые не нравятся сторонникам иммиграции» в Европе, подчеркнул госсекретарь в ведомстве премьера.

В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции, в соответствии с которой страна должна быть лишена права председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года. Ранее евродепутаты уже принимали резолюции с критикой Венгрии, которые носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения в ЕС. Глава Минюста заявила, что правительство страны не допустит, чтобы у него «отбирали что-то», принадлежащее ему на законных основаниях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 25.05.2023
Дума исключила дела против криминальных авторитетов из ведения суда присяжных
0
67
17:18 25.05.2023
Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
0
112
17:03 25.05.2023
Сбер разработал специальную программу для борьбы с дропперами
0
134
16:54 25.05.2023
Сбер: Хакеры делятся друг с другом вредоносными программами для атак
0
138
16:32 25.05.2023
Песков назвал киевский режим террористическим
0
155
16:12 25.05.2023
Киев может отложить свое контрнаступление на 2024 год, считает Марочко
0
190
16:00 25.05.2023
Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата в школы урока труда
0
199
15:32 25.05.2023
Киев не отрицает, а Брюссель не осуждает угрозы взорвать «Дружбу» — правительство Венгрии
0
258
15:12 25.05.2023
Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ — WSJ
0
300
15:00 25.05.2023
Страны ЕС подтвердили заморозку лишь 200 млрд евро активов ЦБ РФ — Еврокомиссия
0
267

Возврат к списку