Европарламент не сможет заблокировать председательство Венгрии в ЕС — правительство

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) не сможет помешать Венгрии исполнить на ротационной основе обязанности председателя ЕС во второй половине 2024 года. Об этом заявил в четверг госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Он прокомментировал сообщения о том, что группа евродепутатов от левых партий подготовила проект резолюции ЕП, предусматривающий лишение Венгрии права председательствовать в ЕС. «Мы знаем истинную причину: им не нравится, что Венгрия является стороной мира, и они хотят втянуть нас в войну [на Украине]», — написал Ковач в сообщении на сайте венгерского правительства. Он заверил, что Венгрия не поддастся давлению, не изменит свою позицию и при этом будет председательствовать в ЕС во второй половине следующего года.

«Венгрия является полноправным членом Европейского союза. Она уже занимала пост председателя Европейского совета на основе ротации и вновь сделает это в 2024 году», — отметил Ковач. По его словам, подготовка к председательству в ЕС «продвигается хорошо». Венгрия намерена включить в повестку дня такие важные темы, как семейная политика и демографические проблемы, «которые не нравятся сторонникам иммиграции» в Европе, подчеркнул госсекретарь в ведомстве премьера.

В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции, в соответствии с которой страна должна быть лишена права председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года. Ранее евродепутаты уже принимали резолюции с критикой Венгрии, которые носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения в ЕС. Глава Минюста заявила, что правительство страны не допустит, чтобы у него «отбирали что-то», принадлежащее ему на законных основаниях.