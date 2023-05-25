Европарламент не сможет заблокировать председательство Венгрии в ЕС — правительство
17:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) не сможет помешать Венгрии исполнить на ротационной основе обязанности председателя ЕС во второй половине 2024 года. Об этом заявил в четверг госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.
Он прокомментировал сообщения о том, что группа евродепутатов от левых партий подготовила проект резолюции ЕП, предусматривающий лишение Венгрии права председательствовать в ЕС. «Мы знаем истинную причину: им не нравится, что Венгрия является стороной мира, и они хотят втянуть нас в войну [на Украине]», — написал Ковач в сообщении на сайте венгерского правительства. Он заверил, что Венгрия не поддастся давлению, не изменит свою позицию и при этом будет председательствовать в ЕС во второй половине следующего года.
«Венгрия является полноправным членом Европейского союза. Она уже занимала пост председателя Европейского совета на основе ротации и вновь сделает это в 2024 году», — отметил Ковач. По его словам, подготовка к председательству в ЕС «продвигается хорошо». Венгрия намерена включить в повестку дня такие важные темы, как семейная политика и демографические проблемы, «которые не нравятся сторонникам иммиграции» в Европе, подчеркнул госсекретарь в ведомстве премьера.
В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции, в соответствии с которой страна должна быть лишена права председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года. Ранее евродепутаты уже принимали резолюции с критикой Венгрии, которые носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения в ЕС. Глава Минюста заявила, что правительство страны не допустит, чтобы у него «отбирали что-то», принадлежащее ему на законных основаниях.
НОВОСТИ
- 17:40 25.05.2023
- Дума исключила дела против криминальных авторитетов из ведения суда присяжных
- 17:18 25.05.2023
- Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
- 17:03 25.05.2023
- Сбер разработал специальную программу для борьбы с дропперами
- 16:54 25.05.2023
- Сбер: Хакеры делятся друг с другом вредоносными программами для атак
- 16:32 25.05.2023
- Песков назвал киевский режим террористическим
- 16:12 25.05.2023
- Киев может отложить свое контрнаступление на 2024 год, считает Марочко
- 16:00 25.05.2023
- Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата в школы урока труда
- 15:32 25.05.2023
- Киев не отрицает, а Брюссель не осуждает угрозы взорвать «Дружбу» — правительство Венгрии
- 15:12 25.05.2023
- Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ — WSJ
- 15:00 25.05.2023
- Страны ЕС подтвердили заморозку лишь 200 млрд евро активов ЦБ РФ — Еврокомиссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать