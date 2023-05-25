Сбер разработал специальную программу для борьбы с дропперами
17:03 25.05.2023
Сбербанк в начале года разработал программу для борьбы с дропперами и имеет все необходимые инструменты для отслеживания людей, использующих запрещенные методы для вывода украденных средств. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Мы в начале года, проанализировав существующую ситуацию, приняли решение объявить войну дропперам. Мы разработали специальную программу борьбы с дропперами и активно сейчас ее реализуем в жизнь», – рассказал он журналистам.
«Мы имеем необходимый набор технологий и инструментов, чтобы сегодня удаленно видеть, кто и как использует запрещенные методы, в том числе использует чужие карточные продукты, чтобы таким образом участвовать в выводе денег», – отметил Кузнецов.
Он напомнил, что по оценке банка, сегодня не менее полумиллиона человек могут быть посредниками в процессе вывода средств мошенниками. «Кто-то сознательно, кто-то не сознательно. Тем не менее, необходимо наводить порядок в этом направлении», – заключил Кузнецов.
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