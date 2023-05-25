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Дума исключила дела против криминальных авторитетов из ведения суда присяжных

17:40 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в четверг закон, исключающий из компетенции суда присяжных уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Документ внесли на рассмотрение палаты сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина. По действующему законодательству, такие дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

Принятый закон вносит изменения в ст. 30 («Состав суда») Уголовно-процессуального кодекса РФ, исключив из нее положения о том, что дела о создании преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также в отношении криминальных авторитетов, входят в компетенцию суда присяжных.

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