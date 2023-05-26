Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку — министр

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан получил прямой доступ к рынку России, которая открыла морское торговое сообщение с исламской республикой. Об этом заявил министр морских дел Пакистана Сайед Фейсал Сабзвари, выступая на церемонии по случаю прибытия в четверг в порт Карачи российского контейнеровоза «Кристалл Санкт-Петербург».

«Прибытие в Карачи контейнеровоза под флагом России является знаковым достижением для Пакистана. Теперь торговые компании страны получили прямой доступ к российскому рынку», — цитирует в пятницу министра газета «Доон».

По словам Сабзвари, прямой экспорт пакистанских товаров в Россию послужит укреплению деловых связей двух стран.

Как отмечает «Доон», на начало июня намечено прибытие в Пакистан первого танкера с российской нефтью в рамках соглашения, достигнутого Исламабадом и Москвой в апреле. Как ожидается, поставки российской нефти в Пакистан будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки со скидкой в 16-18 долларов за один баррель. Расчеты за экспорт нефти из России будут осуществляться в китайских юанях.

Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% пакистанских потребностей в нефти.