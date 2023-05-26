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НОВОСТИ

Сбер и Волгоградская область будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

13:50 26.05.2023

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Фото пресс-службы Сбера
Сбер и администрация Волгоградской области расширяют сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подписание состоялось в рамках научной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Волгограде.

Стороны намерены вместе пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и для защиты окружающей среды. Сбер поможет региону внедрить цифровые технологии на транспортных и спортивных объектах, объектах социальной и коммунальной инфраструктуры. В планах — популяризация применения искусственного интеллекта в работе государственных органов и повышение цифровой грамотности волгоградцев.

«Сегодня искусственный интеллект полностью созрел для массового промышленного применения: технология вышла из лабораторий в реальный мир, экономический эффект от её применения колоссальный, – отметил Александр Ведяхин. – Сбер, который прошёл через AI-трансформацию и разработал широкий спектр собственных решений в области искусственного интеллекта, здесь выступает надёжным партнёром, обеспечивая как технологическую, так и экспертную поддержку. Я рад, что интенсивная работа в этом направлении стартовала и в Волгоградской области, и уверен, что уже скоро её жители увидят первые результаты».

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